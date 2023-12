Stasera Italia, Vittorio Sgarbi: "Perché Elly Schlein ha le ore contate"

15 dicembre 2023 a

Vittorio Sgarbi, ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 15 dicembre fa a pezzi Elly Schlein e in generale tutto il centrosinistra. "Credo che Elly Schlein abbia le ore contate. Perché la sua capacità di guida e queste panzanate...".

Invece, prosegue il sottosegretario alla Cultura, "il governo è solidissimo e non c'è nessuna dialettica che non tenga conto del fatto che c'è un grande partito centrista che è Fratelli d'Italia, al centro c'è anche un partito che si avvia al 10 per cento che è Forza Italia, e fa 40, con il 10 per cento della Lega, fa 50".

In questo scenario, osserva ancora Sgarbi, "cosa fa l'opposizione? Il Pd andrà verso il 15 per cento, gli altri disperati, quel Conte, il Giuseppi, quello che non sa quello che dice, finirà nel nulla, è stato sconfessato dal suo Garante. Quindi faranno complessivamente il 25/30". A questo punto Porro lo interrompe e commenta: "Sei un po' pessimista...".

"No", ribatte Vittorio Sgarbi, perché "la sommatoria preclude sia Calenda sia Renzi, quindi un potenziale 8 per cento che potrebbe stare con loro non è con loro e alle europee lo faranno intendere".