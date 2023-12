In altre parole, Gianfranco Fini: "Quanto durerà il governo Meloni"

17 dicembre 2023 a

Gianfranco Fini, ospite di Massimo Gramellini a In altre parole, su La7, nella puntata del 17 dicembre, profetizza la durata dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. "Io credo che il governo arriverà tranquillamente a fine legislatura", ha affermato il presidente emerito della Camera dei Deputati, lasciando spiazzato il conduttore.

In merito al fatto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è circondata da un nucleo ristretto di fedelissimi, Gianfranco Fini ha aggiunto: "In genere, ci si circonda delle persone che si conoscono meglio. Io non do consigli a Meloni, non la chiamo. Penso che le giovani generazioni debbano poter scegliere e, nel caso, anche sbagliare autonomamente". E ha sottolineato che "dal punto di vista della politica internazionale, Meloni ha stupito tutti e tutti le riconoscono una statura".

Per quanto riguarda la presunta rivalità con il vice premier Matteo Salvini, Fini ha detto che non è un avversario. "Non credo. Salvini è un alleato che alza la sua bandiera e, in vista delle europee, mette sul banco il suo prodotto".

Detto questo Gianfranco Fini non ha nostalgia del Parlamento. "No, non mi manca. Ogni uomo ha una stagione, è cambiato tutto, ora tocca ai giovani", ha specificato. E sulle polemiche fascismo-antifascismo, ha dato una lezione alla sinistra con una sola frase: "Non tutti gli antifascisti sono democratici. L’antifascismo è un valore se è rispetto di tutti, in primis degli avversari".