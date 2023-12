Propaganda Live, il video su Marta Fascina diventa un caso

Claudio Brigliadori 18 dicembre 2023 a

a

a

Partiamo dalla premessa, doverosa: in settimana Marta Fascina in persona ha voluto smentire ufficialmente l’indiscrezione pubblicata dall’Espresso secondo cui la deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di realizzare insieme a Francesca Verdini (la figlia di Denis e fidanzata di Matteo Salvini) un docu-film sulla sua vita insieme al Cavaliere, sulla scia del clamoroso successo di Unica con cui Ilary Blasi ha dato la sua versione a proposito della rottura con Francesco Totti, spernacchiando il Pupone. Ma nel magico mondo della satira di sinistra, smentite e buon gusto sono fattori secondari e così a Propaganda Live, su La7, Diego Bianchi in arte Zoro pensa bene di scherzarci su.

Il buon Makkox, pur sottolineando come la notizia sia priva di fondamento, lancia la clip del film in arrivo. Sullo schermo scorrono le immagini di Silvio e Marta, tra Villa San Martino e i palazzi romani, le uscite di coppia e gli slanci romantici dell’ex premier. Sembra uno dei trailer di Maccio Capatonda, con la suadente voce fuori campo che snocciola: «Un amore protettivo, che non teme cadute».

"Lui è abusivo alla Scala!". Scurati fuori controllo: la frase che fa esplodere il caso | Video

La musica si fa incalzante: «Il racconto esclusivo di una donna dalla voce sconosciuta, la storia di una ragazza qualunque». Segue l'elenco delle donne di Berlusconi, con buona dose di malizia: «Dopo Carla Elvira, Veronica, Noemi, Patrizia, Lady Gaga, Nicole, Marysthell, Ruby, Francesca e Dudù... Ultima». Si torna in studio, il pubblico applaude e sghignazza e Zoro/Bianchi, quasi con un sussulto di imbarazzo, spiega: «Era già tutto pronto...». Come rinunciarci.