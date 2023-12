Che tempo che fa, la sparata da Fazio su Atreju: "Fidel Castro, aggressiva"

18 dicembre 2023 a

A Che tempo che fa va in onda tutto il livore dei cronisti vicini ai progressisti dopo il trionfo di Giorgia Meloni ad Atreju. La kermesse di Fratelli d'Italia è stata un vero e proprio punto di svolta con ospiti internazionali ma con un premier che con grinta si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, soprattutto contro Elly Schlein che non ha accettato l'invito alla festa del partito di Giorgia Meloni.

E così Fabio Fazio introducendo Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Fiorenza Sarzanini afferma: "Ottanta minuti di discorso ad Atreju, questa Meloni come Fidel Castro". Gelo in studio per il paragone azzardato di Fazio, ma si va avanti. E così la Sarzanini parla di "toni aggressivi" da parte della Meloni per nascondere forse il successo del discorso del premier. Ma quello più infuriato e critico sulla Meloni è Giannini che difende Roberto Saviano: "Ma vi rendere conto di quello che ha detto il premier sullo scrittore? Vi rendete conto? Lui si è solo permesso di criticare le politiche sui flussi migratori adottate dall'esecutivo". Peccato che scorda quel "bastarda" rivolto da Saviano alla Meloni per cui lo scrittore è sotto procedimento. Ma non finisce qui.

Poi c'è la De Gregorio che per screditare Meloni e il suo governo parla di vera e propria "occupazione Rai", cosa di cui invece non si occupava quando era la sinistra al governo. Ma vabbè. Infine vanno ricordate le carezze a Chiara Ferragni: "Non bisogna puntare il dito contro i cittadini - tuona la De Gregorio - quei cittadini che non rappresentano il potere come nel caso dei parlamentari che godono dell'immunità. Chi viene colpito dovrà sostenere anche spese legali, le istituzioni non devono indicare il nemico di turno". Insomma ora a sinistra si preoccupano pure di difendere gli influencer e si preoccupano delle spese che devono sostenere dopo le stangate dell'Antitrust...