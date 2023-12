Parenzo interrompe la diretta: "Neanche se chiama Mattarella", gelo a La7

19 dicembre 2023 a

a

a

Siamo a metà strada tra servizio pubblico e servizio sanitario propriamente detto. David Parenzo si supera e a La7 denuncia in presa diretta quanto accade fuori dagli studi di La7 a Roma: una signora investita da un'auto è sdraiata in terra, in attesa di un'ambulanza da oltre un'ora. Quando si dice un tuffo (amarissimo) nel Paese reale.



"Nonostante nove telefonate delle persone qua presenti e anche un sollecito dei vigili urbani - spiega l'inviato a corto raggio de L'aria che tira, sceso dalla redazione con un cameraman per raccontare la disavventura, specchio delle cose che non funzionano nella vita di tutti i giorni - l'ambulanza non sta arrivando, perché, risposta testuale degli operatori, 'nemmeno se chiamasse il presidente Mattarella saremmo in grado di inviarla in questo momento'. Non ce ne sono a disposizione". Dovrebbe suonare forse come una consolazione, ma il retrogusto in bocca è quello dello sconcerto.

"Ho combinato un casino alla Festa dell'Unità": Vittorio Feltri fa impazzire i comunisti

La signora dolorante, inquadrata per qualche secondo, non può distendere le gambe perché colpita a un ginocchio e ha bisogno di assistenza. "La risposta del 118 è stata: 'Se la signora riesce ad alzarsi starà meglio sicuramente'. Ma la signora non può alzarsi – allarga le braccia il giornalista di La7 -. Da un'ora e un quarto è sdraiata sull'asfalto, e stamattina non fa nemmeno caldo...". In studio, Parenzo si dispera platealmente: "Pazzesco!". "Per fortuna ha una coperta, ma la situazione la può risolvere solo l'arrivo di un'ambulanza. Ma in questo momento non ce ne sono disponibili".

"Investita davanti a La7, niente ambulanza": guarda il video di L'aria che tira

"La notizia ci è caduta esattamente davanti - chiosa il conduttore -, la zona è via Novara e Piazzale Clodio, zona residenziale. Da un'ora e un quarto. Questo per mantenere sempre il contatto con la realtà".