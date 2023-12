Vittorio Sgarbi si scatena contro Parenzo: "Come te, da nudo a vestito"

18 dicembre 2023 a

Si discuteva di arte nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, quando Vittorio Sgarbi ha fatto una battuta sul conduttore che ha dato il via a un simpatico siparietto tra i due. "Questo è un dipinto di Durer di una grande mostra fatta al Mart che presiedo, con una bella pubblicità su un giornale che io evidentemente finanzio, Il Fatto Quotidiano. Il giornale è completamente ignorato dalla pubblicità, salvo la mia", dice il sottosegretario alla Cultura indicando la pubblicità del dipinto sulle pagine del quotidiano.

Passando ad analizzare il dipinto, dice: "Si osserva la consonanza nello stesso momento - siamo alla fine del '400 - tra la testa di Durer e la testa di Michelangelo. Questa è la Madonna col bambino, lei ha un'aria piena di meditazione e contemplazione". Poi, facendo vedere un'altra opera, afferma: "Questa invece è una madre col figlio morto (la pietà di Michelangelo, ndr) però l'espressione è la stessa. Ed è sempre una madre con il bambino anche quando il bambino diventa morto".

"Il tempo - continua ancora Sgarbi - porta Jan Fabre a un'invenzione formidabile, fare una pietà aggiornata - sono passati 500 anni da Michelangelo e 2mila da Cristo - e la madre è diventata un teschio, mentre Cristo è diventato un borghese come te, da nudo a vestito". Parole rivolte direttamente al conduttore, che quindi replica a tono ma in modo comunque divertito: "Io però per fortuna nudo non sono mai stato".