Otto e Mezzo, Lilli Gruber assente: "Ecco quando torna in tv"

Lilli Gruber non ha condotto, come tutte le sere, l'ultima puntata di Otto e Mezzo andata in onda ieri, lunedì 18 dicembre. Al suo posto a guidare la trasmissione il conduttore di Di Martedì, Giovanni Floris. Ad annunciare l'assenza di Lilli Gruber era già stato Enrico Mentana in chiusura di Tg. Il direttore di Tg La7 ha infatti spiegato che l'assenza era legata "a motivatissimi impegni personali".

E come è giusto che sia, non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui motivi che hanno tenuto lontano Lilli Gruber dal suo appuntamento quotidiano con Otto e Mezzo. E di fatto, secondo alcune indiscrezioni, il problema sarebbe già rientrato con il ritorno di Lilli Gruber in conduzione già da questa sera per la nuova puntata.

E Giovanni Floris, sempre secondo alcune indiscrezioni riportate dal Messaggero, tornerà regolarmente alla conduzione di Di Martedì. Insomma ogni cosa a La7 a partire da questa sera tornerà al suo posto. Del resto già in passato si era consumato questo avvicendamento tra la Gruber e Floris alla conduzione di Otto e mezzo, sempre per un'assenza della conduttrice. Allora non resta che dare l'appuntamento a questa sera alle 20.30 su La7 con il probabile ritorno in studio di Lilli Gruber.