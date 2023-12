Giuseppe Conte, Maria Teresa Meli: "10 minuti di pubblicità, cosa cerca"

21 dicembre 2023 a

Giuseppe Conte usa il Mes per attaccare il governo. L'ex premier infatti ha fatto il suo show in Aula dopo lo stop arrivato oggi in Parlamento sul fondo salva Stati. Conte ha tuonato contro la maggioranza e contro l'esecutivo: "Pensate che gli italiani siano stupidi? Col voto di oggi - ha detto riferendosi al voto sul Mes previsto questa mattina alla Camera - voi maschererete i vostri fallimenti sull'immigrazione, sulla stabilità e la crescita. Sapete, voi ci meravigliate tanto perché siete veramente dissociati, ad Atreju siete dei leoni. In Europa degli agnellini".

Poi un attacco diretto alla premier: "Meloni diventa paonazza ma perché non si scompone così anche in Europa? Perché non diventa paonazza in Europa? Non avete raggiunto nessun risultato. Noi votiamo contro a causa della vostra incapacità, della vostra incompetenza, della vostra imperizia e purtroppo denunciamo questa vostra pantomima antipatriottica".

