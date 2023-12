In Onda, scintille Formigli-Senaldi: "A chi ti rivolgi?", "A tutti!"

27 dicembre 2023 a

Si accende la puntata di In Onda, il programma de La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Nella serata di martedì 26 dicembre, ospite in studio ecco Corrado Formigli e in collegamento Pietro Senaldi. Si parla del governo, di Mes, delle parole di Giancarlo Giorgetti, che avrebbe voluto l'approvazione della ratifica al fondo salva Stati.

E proprio su questo punto, il conduttore di PiazzaPulita passa all'attacco. Riferendosi al ministro dell'Economia, infatti, afferma: "Un tempo di fronte al fatto che tu venissi fatto fuori e sconfessato ti facevi da parte. La figuraccia è internazionale. Il problema è che oggi decide tutto Giorgia Meloni, in competizione con Matteo Salvini. E questa competizione è anche il bene del Paese, perché lei è il premier di tutto il Paese, anche di chi non la ha votata. Non posso pensare di essere governato da una che ragiona solo nell'ottica di prendere un voto in più di Salvini alle Europee", si dispera Formigli.

A quel punto, però, si inserisce Senaldi. Il quale ricorda: "Quando Renzi doveva vincere le elezioni Europee i conti dell'Italia li abbiamo salutati tutti, no? Doveva fare il 41% e ha sforato di 10 miliardi". "A chi ti rivolgi?", replica Formigli. "A tutti, a tutti quelli che sono lì", controreplica il condirettore di Libero. "Ma io ho criticato il bonus 80 euro, ci ho fatto puntate intere", aggiunge Formigli. "Non era una critica a te", chiude il caso Senaldi.

