Rai, bene alla sera: ecco cosa rivelano i dati del 2023

Klaus Davi 29 dicembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rai 1)

Rai 1 rete leader 2023 nel prime time, mentre Canale 5 si aggiudica la palma degli ascolti nel totale giorno. Nonostante i cedimenti estivi e qualche programma problematico che ha interessato più le altre reti a dir la verità, secondo i dati del centro media OmnicomMediaGroup realizzati in esclusiva per Libero, Rai 1 resta nell’anno che si sta per concludere la rete leader nella prima serata con la media del 19.8% di share, seguita da Canale 5 (15.7%) e Rai 3 (6.2%).

Italia 1(6%) ai piedi del podio seguita da Rai 2 (4.8%) che rimane in top 5 con un bello sprint finale. Seguono Rete 4 (4.7%), La7 (4.5%), Tv8 (2.7%) e Nove (2.5%). Per quel che riguarda invece il total day, Canale 5 balza in testa col 17.6% (17.2%) scalzando la Rai dalla prima posizione. Ultima sul podio si conferma Rai 3 (7.1%), poi Rai 2 (5%) che supera Italia 1 (4.8%), a seguire Rete 4 (3.9%), La7 (3.4%), Tv8 (2.5%) e Nove (1.9%).

Tra le “native digitali” le prime 4 si confermano Iris (140.289 spettatori, 1.4% di share), Rai Premium (135.958 spettatori, 1.4% di share), Rai 4 (134.244 spettatori, 1.4% di share) e Real Time (134.003 spettatori, 1.4% di share). Infine le all news: RaiNews24 67.119 spettatori e 0.7% di share medio, TgCom24 49.828 e 0.5%, SkyTg24 40.237 e 0.4% su piattaforma e 32.925 e 0.2% su DTT.