Oroscopo 2024, le previsioni su Meloni, Salvini, Conte e Schlein: "Colpo di scena"

Il 2024 è alle porte. E così si sbirciano gli oroscopi del nuovo anno per capire cosa accadrà. Ma è tempo di oroscopi anche per la politica. Capire cosa accadrà nel nostro Paese nel 2024 potrebbe essere interessante. Ci attende un anno caldo con le elezioni Europee di giugno che potrebbero avere conseguenze sull'opposizione che annaspa ma anche sulla maggioranza che potrebbe ulteriormente rilanciarsi con un grande risultato per il parlamento di Strasburgo. E così a Stasera Italia, l'astrologa Gabriella Bortolussi prova a lanciare una profezia sui principali leader politici del nostro Paese.

"Nel futuro di Giorgia Meloni che è del segno del Capricorno non si escludono colpi di scena ma anche una conferma della leadership. Per lei 4 stelle su 5", afferma l'astrologa. Poi è il turno di Matteo Salvini del segno dei Pesci: "Il suo 2024 potrebbe portare a nuove alleanze. E potrebbe avere più responsabilità". Brutte notizie invece per Giuseppe Conte: "L'ex premier è del segno le Leone e potrebbe avventurarsi in situazioni che potrebbero allontanarlo dagli obiettivi che vuole raggiungere". E ancora: "Elly Schlein gode della presenza di Giove e Urano e lei, segno del Toro, potrebbe ancora tener testa ai suoi avversari. Ma c'è il rischio che Urano scombini le carte in tavola". Staremo a vedere cosa accadrà...