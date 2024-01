Dai e Dai, campioni assoluti di Reazione a catena: "Pulito per la prima volta", cosa non passa inosservato

01 gennaio 2024 a

Sono i Dai e Dai i campioni tra i campioni di Reazione a catena, il seguitissimo game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il trio di amici ha trionfato nell'ultima puntata di questa stagione. Oggi, infatti, il popolarissimo programma si fermerà per far posto a un'altra trasmissione molto amata, L'Eredità. Pur vincendo la finale del torneo dei campioni, però, i Dai e Dai non sono riusciti a conquistare il montepremi della serata. Alla fine della puntata, il conduttore, visibilmente commosso, ha salutato il suo pubblico dandogli appuntamento a domani. Sarà sempre lui, infatti, a condurre L'Eredità su Rai 1.

Tanti gli apprezzamenti riservati ai campioni su X. Molti si dicono entusiasti del loro trionfo, nonostante la mancata vincita del montepremi. Un utente, per esempio, ha scritto: "Vorrei ricordare solo che I dai e dai si presentarono a #reazioneacatena nel 2021, ma non vinsero. Sono tornati dopo due anni, molto più allenati, e sono diventati i campioni dell'edizione. Dai e dai, a forza di insistere, qualcosa la porti a casa sempre. Bravi, ragazzi!". Un altro invece: "Contentissima per la vittoria della Coppa campionissimi dei Dai e Dai, ma tristissima per la mancata vincita della catena finale... Emozioni contrastanti per la squadra del cuore".

L'account "Statistiche Reazione a Ctaena", invece, ha fatto notare: "In finale al #torneodeicampioni di #reazioneacatena, all’ultima catena i Dai e Dai realizzano per la prima volta il percorso pulito, senza dimezzamenti". Poi ha aggiunto: "Si chiude stasera #1gennaio l’edizione più lunga nella storia di #reazioneacatena: 195 puntate più 2 serate speciali, oltre 6 mesi di programmazione, praticamente equivalenti alle prime tre edizioni messe insieme, condotte da Pupo, che arrivarono a 192 puntate".