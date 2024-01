Reazione a Catena, sospetto sulla finalissima: "Preparatevi i Dai e Dai non vinceranno"

01 gennaio 2024 a

La sfida della finalissima dei campioni di Reazione a Catena sarà tra i Dai e Dai e le Tre e Lode. Un duello mozzafiato che terrà incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori. Nell'ultima puntata del 2023 le Tre e Lode hanno staccato il pass per la finalissima di questa sera, lunedì 1 gennaio. Le Tre e Lode hanno sfidato i Gessetti. Arrivati alla seconda semifinale del Torneo dei Campioni, il livello si è alzato e di fatto la battaglia all'Intesa Vincente è stata molto avvincente e seguitissima sui social. Tre e Lode sono riuscite ad azzeccare 21 parole guadagnando così il ticket per la finalissima di stasera e all’Ultima catena.

Chiara, Lauretta e Marianna si sono presentate alla Catena finale con un bottino da 146mila euro. La cifra è poi scesa per l'acquisto del terzo elemento. Le Tre e Lode sono poi riuscite a collegare le parole "Assoluto" e "Ordine" con il termine "Religioso" portando a casa 73mila euro in gettoni d’oro. Il montepremi, come da regolamento, non è stato incassato e farà parte del mega montepremi di questa sera.

Ma sui social come al solito non sono mancate le polemiche. In tanti sui social profetizzano già la vittoria finale delle Tre e Lode: "Comunque preparatevi, queste vincono facile domani non faranno mai vincere i Dai e Dai", scrive un utente. Infine c'è chi ricorda un precedente: "Se non sbaglio sono stati proprio i dai e dai a togliere il titolo di campionesse alle tre e lode quindi sono curiosa di sapere come andrà". Staremo a vedere, ma di certo la sfida sarà fino all'ultima catena.