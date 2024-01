In onda, Daniela Preziosi: "Meloni e Amato? Roba da camicetta nera"

05 gennaio 2024 a

a

a

Daniela Preziosi, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 5 gennaio, attacca in modo davvero esagerato la presidente del Consiglio: "Io capisco il garbo con cui si dice una parola in quel contesto su Giuliano Amato, ma questa è una scelta da camicetta nera", afferma la giornalista di Domani. E la Aprile sgrana gli occhi costernata.

Qui l'intervento di Daniela Preziosi a In onda

"Tu paragoni uno che scrive un tweet a una presidente del Consiglio che dice che è la donna più potente di Italia. Ovviamente lo è", osserva ancora Daniela Preziosi. "Sta al vertice di una delle massime istituzioni e parla così di Amato? Esiste una libertà di pensiero e comunque forse le parole di Amato la Meloni non le ha capite bene", prosegue.

"Contro Meloni è stato detto di tutto. Non va bene". Capezzone ammutolisce la Gualmini | Video

E ancora: "Forse la destra dovrebbe imparare anche l'aritmetica". Per quanto riguarda "le alleanze, certo sono importanti, Meloni è crescente e si vuole candidare come capolista. Ma se lei vince troppo e va al 30 per cento", conclude Daniela Preziosi, "e va in quota populismo, cosa succede poi alla sua maggioranza? Quindi insomma lei prima di fare questo passo deve mettersi d'accordo con gli alleati e deve reggere la maggioranza... Già si sta rimangiando la storia del rimpasto".