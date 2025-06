Riccardo Magi dà il peggio in Aula: "L'Iran? No, il problema i nazionalisti come Meloni

Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del Consiglio europeo e per riferire sul conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran. Quando è arrivato il suo turno, Riccardo Magi ha attaccato il presidente del Consiglio. Il tema? Secondo il segretario di +Europa l'Italia sarebbe stata esclusa dall'alleato americano riguardo alla partita sul Medio Oriente.

"Trump è andato via prima dal G7 e arriverà in ritardo al vertice Nato - ha tuonato Magi -. Nel mezzo ha bombardato l'Iran senza avvertire gli alleati Nato. Voi non siete nemmeno considerati, noi come Italia non siamo considerati. In Europa il problema sono i nazionalismi come voi".