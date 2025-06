Reazione a Catena, i Fuori Scala vanno ko? Altri insulti ai Tiri Liberi: a fine puntata...

Oggi, lunedì 23 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto agli sfidanti. Si tratta dei Fuori Scala, un trio composto da Gianicola, Pasquale e Nicholas. I ragazzi hanno spiegato che si chiamano così perché "raccoglie le professioni che facciamo". Ma anche per l'altezza, ha notato il conduttore. Le super-campionesse sono invece le Terapiste, il team format da Francesca, Francesca e Virginia.

Ma ancora una volta all'Ultima catena si sono presentate proprio le campionesse. Le tre ragazze, per portarsi a casa la bellezza di 4282 euro, dovevano indovinare una parola che collegasse "Spesa" e "Acqua". Dopo qualche secondo di acceso dibattito, le tre campionesse hanno optato per la parola: "Consumata". Ma non era la soluzione esatta: la risposta corretta rispondeva infatti alla parola "contenuta".