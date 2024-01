Duello tv Meloni-Schlein, Mediaset si fa avanti: "Pronti a ospitarlo"

06 gennaio 2024 a

Tutto pronto per il confronto televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Con entrambe le leader disponibili al duello, si fa avanti Mediaset. Il Biscione si candida a ospitare il faccia a faccia tra il premier e leader di Fratelli d’Italia e la segretaria del Partito democratico. "Il Tg5 - si legge in una nota - offre uno speciale in onda subito dopo il telegiornale delle 20 o in prima serata. Anche tutti gli altri approfondimenti in prime time sono disponibili a ospitare l’eventuale confronto". Insomma, "Mediaset è pronta a garantire uno spazio indipendente, pluralista ed equilibrato".

In merito a un possibile confronto tv, dopo le parole del presidente del Consiglio, ha rotto il silenzio anche Schlein: "Ho lanciato io la sfida Meloni sul merito: non mi fa nessuna paura, anche se hanno provato a dirlo dopo il mio rifiuto di partecipare alla loro festa di partito perché non divido il palco con nostalgici del fascismo e franchismo. Si vedrà che le pompose promesse della destra si sciolgono con le neve al sole. Il confronto TV non sostituisce però quello in Parlamento, lo frequentano poco e calpestano spesso le opposizioni".

Meloni-Schlein in tv, Myrta Merlino interviene: "Chi deve condurre"

Prima, durante la conferenza di inizo anno, è stata Meloni a lanciare il guanto di sfida: "Mi impegno volentieri a fare un confronto in tv con Elly Schlein. È giusto che la presidente del Consiglio si confronti con il leader dell'opposizione prima delle elezioni europee. Non mi sono mai sottratta e non lo farò stavolta".