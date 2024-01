Barbara D'Urso, "chi vuole intervistarla": tam tam impazzito in Rai

03 gennaio 2024 a

A chi concederà la sua prima intervista Barbara D'Urso? La conduttrice, il cui contratto con Mediaset è scaduto il 31 dicembre, ha salutato l'anno nuovo con una parola piuttosto eloquente, "Freedom, ovvero libertà. A Viale Mazzini, come riporta Marco Zonetti su Dagospia, sarebbero molti i conduttori che vorrebbero averla come ospite e intervistarla sulla fine dei rapporti con il Biscione.

Al momento, comunque, la conduttrice è impegnata a teatro: è al Parioli di Roma con il suo spettacolo "Taxi a due piazze". Nei giorni scorsi invece - rivela sempre Zonetti - sarebbe andata a cena con Pierluigi Diaco e suo marito Alessio Orsingher. Una cena nella quale il conduttore di Bella Ma' su Rai 2 confessa pubblicamente su Instagram di essere "in lista come tanti suoi colleghi a chiedere un'esclusiva alla D'Urso". "Mai" risponde scherzando lei, amica della coppia.

Qualche tempo fa si era parlato della possibilità che la D'Urso potesse essere intervistata da Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. Ma anche in questo caso non c'è nulla di certo. La scelta, in ogni caso, non si ridurrebbe a Diaco e Fagnani. Ci sarebbero anche Mara Venier, Serena Bortone, Caterina Balivo, Alberto Matano. Un'altra ipotesi, invece, è che alla conduttrice venga affidato un programma tutto suo in Rai.