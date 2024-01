"La Storia", ecco che cosa ci insegna la serie tv della Rai

10 gennaio 2024 a

Debutto in Rai per La Storia, serie tratta dal celeberrimo romanzo di Elsa Morante. Quest'ultimo è soprattutto la vicenda di Ida Ramundo nell’Italia dal 1938 al dopoguerra. Ma non solo. Come ricorda Luca Beatrice, questa versione de La Storia ci sta dicendo qualcosa di davvero importante. Cosa? Che rosso e nero hanno la stessa matrice, originano dallo stesso desiderio, dall’impulsività, dall’impeto. Il ragionamento arriva infatti successivamente. La versione televisiva dell'opera dice dunque questo. Si tratta di una forma eretica di lettura della storia. D'altronde ci hanno sempre fatto credere che l’uno fosse meglio dell’altro, il rosso si e il nero no, e invece sono davvero la stessa cosa, anche se nel nostro mondo certe cose si possono fare e altre no.