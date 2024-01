I Fatti Vostri, Tiberio Timperi scivola: rovinosa caduta in diretta

10 gennaio 2024 a

Rovinosa caduta per Tiberio Timperi a I Fatti Vostri su Rai 2. Il conduttore, che presenta la trasmissione insieme ad Anna Falchi, ha perso l'equilibrio all'improvviso, scatenando grosse risate in studio. Lui stesso non ha potuto fare a meno di ridere per quanto successo in diretta. Anna Falchi stava aprendo il segmento della trasmissione dedicato alla rubrica "Ci Pensa Patty". E proprio mentre stava andando dall’esperta di "fai da te", ecco che ha urtato un tavolino, facendo cadere un fornellino e un pentolino in cui veniva riscaldata della cera. “Sono stata io? Io non ho fatto nulla. L’ho sfiorata?“, ha detto la Falchi.

A quel punto è intervenuto Timperi, che è arrivato in soccorso insieme a uno degli addetti alla trasmissione. Mentre metteva tutto a posto ironicamente ha commentato: "Si dice spesso che noi uomini non serviamo a niente e invece…". Qualche secondo dopo ecco che il conduttore è scivolato a terra, probabilmente proprio per via della cera fuoriuscita dal pentolino. Mentre Timperi non riusciva a smettere di ridere, Anna Falchi gli si è avvicinata per aiutarlo a rialzarsi e assicurarsi che non si fosse fatto male. "Ditelo che avete un contratto con Blob", si è sentito a un certo punto dalla regia. "Abbiamo materiale abbondante per Blob e Striscia La Notizia", ha aggiunto quindi Anna Falchi. Il video della caduta di Timperi è diventato virale, neanche a dirlo, in pochissimi secondi.