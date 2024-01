L'Eredità, "non la guarderò mai più": telespettatori in rivolta, cos'è successo

10 gennaio 2024 a

Nicolò, campione della puntata de L'Eredità andata in onda ieri sera su Rai 1, non è riuscito a portarsi a casa il montepremi conquistato dopo la Ghigliottina, 85mila euro. Le parole tra cui trovare un filo conduttore erano Fuoco, Corona, Gel, Perdere e Mano. Il concorrente allora ha scritto sul cartoncino "Testa". Peccato però che la sua risposta si sia poi rivelata sbagliata. Quella corretta, come annunciato dal conduttore Marco Liorni a fine puntata era un'altra: Smalto.

Proprio la parola finale ha scatenato non poche polemiche tra gli appassionati telespettatori. E una valanga di commenti critici sulla piattaforma X lo dimostra. "Io non guarderò mai più l'eredità perché non è possibile che la parola fosse smalto", ha scritto un utente. Un altro invece: "TESTA aveva più senso". E ancora: "Capelli, o testa erano assai meglio, ma proprio assai! #LEredità", oppure: "No stasera proprio non ci siamo".

Qualche critica, inoltre, ha travolto anche il conduttore, che in un primo momento avrebbe fatto credere che la risposta di Nicolò fosse quella giusta. E infatti qualcuno ha scritto: "Ma Liorni ha fatto pensare a tutti noi telespettatori che il concorrente de L'Eredità avesse vinto... e invece no. Ma perché?". Qualcun altro: "Liorni che in pratica illude il concorrente e poi gli sfila il tappeto sotto i piedi". E ancora: "Ma Liorni perché non apre prima la busta con la parola invece di fare illudere il concorrente che quello che ha scritto è giusto?".