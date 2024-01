Affari Tuoi, "il dottore lo sapeva. Quello str***o...": cosa non torna sull'offerta

15 gennaio 2024 a

Trentamila euro la cifra vinta dal concorrente protagonista della puntata di ieri di Affari Tuoi, il popolarissimo programma condotto da Amadeus su Rai 1. Al centro dello studio il signor Michele dall'Umbria. Con lui la fidanzata Giusy. Il pacco iniziale era il numero 19, che però nel corso del gioco il concorrente ha deciso di cambiare con il numero 1 del Trentino Alto Adige, scoprendo subito dopo che nel 19 c’erano solo 20 euro. Alla fine, dopo vari passaggi, Michele è rimasto con 200 e 30mila euro. A quel punto il dottore gli ha offerto il cambio pacco. Ma il concorrente ha rifiutato: “Rinuncio all’offerta e vado fino in fondo con il pacco 1, il numero che mi ricorda mia nonna”. La decisione, infine, si è rivelata vincente: nel pacco 1 c'erano i 30mila euro.

La puntata è stata, come al solito, parecchio discussa sui social. In molti hanno commentato soprattutto le offerte arrivate al concorrente. "Il dottore sapeva che l'uno è un numero importante quindi per questo gli ha offerto il cambio, sapeva che non avrebbe cambiato #AffariTuoi", ha scritto un utente su X riferendosi all'ultima offerta del dottore, rifiutata però da Daniele. "Quell'infame del dottore glieli voleva levare #affarituoi", ha scritto un altro. E ancora: "Che stro**o il dottore che ha dato il cambio alla fine BRAVO MICHELE #AffariTuoi". C'è anche chi aveva capito fin dall'inizio cosa avesse Daniele nel pacco: "È dalla prima offerta riproposta che si capisce che non ha niente; finalmente lo capiscono dopo la 3ª proposta di cambio".