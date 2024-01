Affari tuoi, "cosa mi dissero 8 anni fa": Michele e il pacco 19, sconcerto totale

Roberto Tortora 15 gennaio 2024 a

Tra aneddoti e superstizioni, l’ultima puntata di Affari Tuoi ha visto protagonista l’Umbria, rappresentata dal signor Michele e dalla sua fidanzata Giusy. In sorte gli è toccato il pacco numero 19, che il concorrente ha voluto tenere per quasi tutta la puntata, svelando un aneddoto specifico legato a quel numero: circa otto anni fa, racconta Michele, su un autobus ha conosciuto una signora che gli disse che il numero 19 avrebbe portato fortuna. Nel sentire questa storiella, il conduttore del programma di Rai1, Amadeus, ha commentato ironicamente: “Signora, se ci sta seguendo la ringraziamo, ma otto anni sono tanti, quello che ha detto a Michele ormai non vale più”.

A quel punto, Michele decide di lasciare il pacco numero 19, prendendo in cambio il numero 1 del Trentino Alto Adige e scoprendo subito che ha fatto la scelta giusta: nel pacco 19, infatti, c’erano solo €20. La gara va avanti e si arriva con solo 4 pacchi e la possibilità di vincere ancora €100.000. Quando Michele chiama, però, le Marche la cifra evapora subito, che batosta! A quel punto potrebbe accettare una cifra di €5000 ma la rifiuta e va avanti, con la possibilità di intascare €30.000. Amadeus commenta: “Rimaniamo attaccati ai 30.000€ allora, che per Michele e Giusy sarebbero una cifra importante per realizzare il loro progetto”.

Qual è questo progetto? I due fidanzati spiegano: “Siamo entrambi amanti degli animali, alleviamo galline, ci piacerebbe aprire una fattoria didattica”. Poi, un altro aneddoto che Michele racconta sulla sua vita, su sua nonna in particolare: “A lei ero molto legato. Sono andato a vivere con lei all’età di 17 anni perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Possiamo dire che mi ha cresciuto”.

Per questo motivo, Michele sceglie il pacco numero 1, legato proprio alla nonna. Restano €200 e i famosi €30000, viene proposto il cambio pacco e il concorrente rifiuta: “Rinuncio all’offerta e vado fino in fondo con il pacco 1, il numero che mi ricorda mia nonna”. La decisione è vincente, nel pacco 1 ci sono €30000, Amadeus può esultare: “W i nonni!”.