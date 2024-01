Lucia Annunziata, la "vendetta" contro la Rai: ospite di Fabio Fazio

19 gennaio 2024 a

a

a

Ritorno televisivo per Lucia Annunziata. L'ex conduttrice Rai sarà ospite di Fabio Fazio, anche lui reduce dall'addio a Viale Mazzini. Annunziata sarà accolta nello studio di Nove, ovviamente a Che tempo che fa, domenica 21 gennaio. Non è dato sapersi quali saranno i temi affrontati dalla giornalista, ma sin troppo semplice ipotizzare critiche al governo Meloni e a Viale Mazzini.

D'altronde l'ex volto di Mezz'ora in più ha lasciato e non senza polemica la Rai: "Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque".

"Grande senso di solitudine", Papa Francesco da Fabio Fazio: il sospetto di Aldo Grasso

Da quel giorno Annunziata è lontana dalle telecamere, ma non dai microfoni. La giornalista è infatti in radio dal 9 settembre su Radio24 con Amici e Nemici – L’Informazione della Settimana. Sul suo futuro ancora non si è sbilanciata. Certo è che non scenderà in politica. "Non mi candiderò mai è poi mai alle Europee. Né con il PD Né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza x mettere tranquilli tutti", teneva a precisare qualche mese fa sulle voci che la vedevano in campo con i dem.