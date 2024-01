Affari Tuoi, "svenuta". Il dottore beffa Angelica, quanto perde: impazziscono tutti

20 gennaio 2024 a

È Angelica da Rignano sull’Arno, provincia di Firenze, a giocare nella puntata di Affari Tuoi in onda questa sera su Rai 1. La concorrente, dunque, con il pacco numero 19 rappresenta la Toscana. Con lei al centro dello studio la mamma Laila. La partita, purtroppo per Angelica, non parte benissimo. Quasi subito, infatti, vengono eliminati premi altissimi tra cui 100mila, 200mila e 75mila euro. La prima proposta del Dottore è di 15mila euro, ma Angelica e Laila rifiutano. Dopo altri tiri sfortunati e altre offerte rifiutate, alla concorrente restano pacchi quasi tutti blu e solo tre rossi da 5mila, 10mila e 300mila euro.

La finale per Angelica e la mamma è davvero avvincente: restano in ballo tre rossi da 5mila, 10mila e 300mila euro e due blu da 0 e 75 euro. Poi, dopo l'eliminazione del pacco con 75 euro, l’offerta del dottore sale a 32mila euro. Angelica e Laila a quel punto decidono di fermarsi e accettare. Per capire se la loro scelta è stata quella giusta non resta che aprire il resto dei pacchi. Dopo l'apertura degli ultimi rimasti in gara, ecco che alla fine ci sono solo quelli da 5mila e 300mila euro. E purtroppo Angelica e la mamma scoprono presto che nel loro pacco c'era la cifra più alta, i 300mila euro. Finale amarissimo.

Non sono mancati i commenti degli utenti sui social. "Io sarei svenuta a terra", ha scritto qualcuno su X, Qualcun altro invece: "Senza parole, come si fa? Non doveva accettare". E ancora: "Non ho parole per questa partita, sono nervosissima".