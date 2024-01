Domenica In, Al Bano sbaglia: "Non me ne frega niente", Venier di sasso

21 gennaio 2024 a

Puntata frizzante di Domenica In, quella che Mara Venier ha dedicato al Festival di Sanremo. E il merito è stato soprattutto di uno degli ospiti d'eccezione, Albano Carrisi. Il crooner di Cellino San Marco, insieme a colleghi come Ricchi e poveri, Tiziana Rivale o il mitico Tony Dallara, ha cantato alcune delle canzoni più famose nella storia dell'Ariston.

Tra queste, c'era ovviamente la sua Felicità, uno dei cavalli di battaglia (anche all'estero) della sua lunghissima carriera risalente al periodo a fianco dell'ex moglie Romina Power. Non tutto però è andato per il verso giusto, e i telespettatori di Rai 1 hanno potuto assistere a un momento a suo modo storico, sia pure imbarazante. Al Bano ha infatti sbagliato l'attacco di una canzone cantata migliaia di volte. Anziché fermarsi e ricominciare, ha però preferito improvvisare seguendo l'esecuzione dell'orchestra.

"Non me ne frega niente - ha detto il cantante -. Sbagliare è bello, perché è umano". E giù risate generale, mentre il famosissimo motivetto continua ad aleggiare nello studio.

A conferma di quanto sia stato "in forma", il signor Carrisi prima di esibirsi aveva provato a mettere simpaticamente in difficoltà Zia Mara chiedendole: "Posso andare in bagno? Al Bano al bagno". Spazio anche alla commozione, quando la Venier ha ricordato il grande Paolo Limiti, che aveva un legame fortissimo con Sanremo e la musica in generale ("È bello vedere tutti cantare le canzoni di tutti, in questo clima di amicizia") e ha ascoltato l'esibizione dell'87enne Dallara dal vivo, reduce da due mesi di coma, con la conduttrice addirittura in lacrime.