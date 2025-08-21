Sinner, torna in campo e incontra Alcaraz: ecco la reazione

Jannik Sinner torna in campo dopo il malessere che l'ha costretto al ritiro nella finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. Ed è proprio lo spagnolo il primo che il 24enne ha incontrato sul cemento degli Us Open. Tra i due, come si vede in un filmato già diventato virale online, c'era un clima disteso e rilassato come sempre. Il numero 2 del ranking Atp stava per iniziare la sua sessione di allenamento con Lorenzo Musetti, mentre Sinner era appena arrivato sul cemento americano, accompagnato dall'allenatore Simone Vagnozzi e da tutto il suo staff.

I due si sono salutati rapidamente con una stretta di mano e un abbraccio. Si sarebbero scambiati anche qualche parola prima di salutare i rispettivi team. Un momento, questo, che ha ricordato quello vissuto dai due proprio alla vigilia dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati, quando si erano fermati sui campi dell'Ohio per raccontarsi le proprie vacanze dopo la finale di Wimbledon, vinta da Sinner.