L'aria che tira, Vittorio Feltri smentisce Flavia Perina: "Sbaglia, mi aveva offerto la direzione"

Si parla di libertà di stampa, quotidiani e politica dopo la polemica tra Giorgia Meloni e La Repubblica. In collegamento con David Parenzo, a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 25 gennaio c'è Vittorio Feltri. Mentre si discute del fatto che gli editori per i propri giornali scelgono direttori di una determinata area politica, Flavia Perina, de La Stampa, commenta: "Non credo che Feltri sarebbe stato scelto per dirigere l'Unità...".

Ma a quel punto il fondatore di Libero e attuale direttore editoriale de Il Giornale la smentisce e rivela: "No, D'Alema mi aveva proposto di dirigere l'Unità - e se ve lo dico vuol dire che è vero - io ero amico di D'Alema perché è una persona seria e un giorno mi ha detto: 'dai vieni a dirigere l'Unità'. Probabilmente scherzava comunque me l'ha detto".

Una rivelazione che fa restare di sasso il conduttore e gli altri ospiti. "Questo è uno scoop", esclama la Perina. "No davvero? Vittorio è una battuta?", chiede sconvolto David Parenzo. Che prosegue; "Beh, fermate le rotative. È meraviglioso. Il giornale fondato da Antonio Gramsci diretto da Vittorio Feltri". "Però poi non abbiamo mai visto una cosa del genere, alla fine si sceglie sempre qualcuno in sintonia con la linea del giornale", osserva ancora la Perina.

Qui la rivelazione di Vittorio Feltri a L'aria che tira

