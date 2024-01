L'Eredità, "non è cosa sua": Cesario nella bufera dopo la Ghigliottina

25 gennaio 2024 a

È Cesario il campione della puntata de L'Eredità andata in onda questa sera su Rai 1. Prima, al Triello, ci erano arrivati, oltre a lui, Daniele e Gloria, che quindi torneranno anche domani sera. Ai Cento secondi, invece, sono riusciti ad accedere ovviamente Cesario e poi Daniele. Alla fine alla Ghigliottina ci è arrivato Cesario. Il montepremi, all'inizio di 190mila euro, è poi stato ridotto dopo vari dimezzamenti a 47.500 euro.

Arrivato alla fase finale del gioco, dunque, il concorrente è stato chiamato a trovare la parola che accomuna i cinque termini-indizio. Quelli di questa sera erano Mondo, Legno, Edicola, Temporale e Cerniera. Il campione ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola Culla sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo, però, era sbagliata. La risposta corretta, come gli ha comunicato poi il conduttore Marco Liorni, era invece Finestra. Cesario potrà comunque tornare domani sera per provare a vincere.

In molti, comunque, sulla piattaforma X hanno criticato il campione per il modo in cui ha gestito la Ghigliottina. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Gli è partito l'overtìnchin. Sono brutti momenti, bisogna stargli vicino". Qualcun altro, invece, ha subito messo in discussione la sua risposta: "Culla non credo!! Quante spiegazioni inutili!". C'è anche chi scherzando ha scritto: "In pieno delirio Cesario", oppure: "Non è cosa sua la ghigliottina...".