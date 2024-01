Studio Aperto, i fan di Hamas a VicenzaOro? Schiaffo alla sinistra: i dati Auditel

Klaus Davi 27 gennaio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto Mag)

Grazie ai simpatizzanti di Hamas, VicenzaOro è finito sulle prime pagine di molti giornali internazionali. Hanno fatto scalpore le notizie dello scorso weekend sul corteo di circa 500 persone che ha tentato di assaltare la Fiera di Vicenza che annualmente riunisce le più grandi aziende orafe di tutto il mondo. Motivo? La presenza di due produttori di diamanti di Tel Aviv: tanto è bastato per scatenare la vergognosa “protesta”.

Ma se buona parte dell’opinione pubblica della gauche ha taciuto su quanto accaduto, ora è arrivato un rincuorante verdetto dell’Auditel. Inserti dedicati all’evento sono stati monitorati in contenitori come Studio Aperto Mag, Tg1, Tg2 Costume & Società: non ci riferiamo alle cronache dell’assalto bensì ai resoconti del Salone vicentino dedicati ai prodotti, ai designer, al folto pubblico accorso per seguire la manifestazione.

Ascolti notevoli se si considerano le teste complessive, oltre 4 milioni, distribuite sui vari canali con aumento del 20% rispetto allo scorso anno. E fa piacere rimarcare il forte interesse per gli espositori israeliani intervistati, emerso dalle curve dell’Auditel. Ancora una volta a parlare è stata una parte importante della “maggioranza silenziosa” che ha percepito la minaccia dei manifestanti pro Hamas come un attacco pretestuoso allo Stato di Israele.