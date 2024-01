L'aria che tira, Bassetti contro Parenzo: "Attenzione a dire certe cose"

30 gennaio 2024 a

David Parenzo manda in onda a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 30 gennaio, un servizio sul Sistema sanitario nazionale in cui si sostiene, per esempio, che in Piemonte il 6 per cento delle famiglie non riesce più a curarsi in una struttura pubblica. "Un dato che riguarda il Nord non il Sud dove purtroppo il sistema sanitario è più carente", commenta amaro il conduttore.

Ma Matteo Bassetti che è in collegamento non ci sta: "Il sistema sanitario nazionale è gravemente malato e questo è un dato di fatto dopodiché io lavoro per un ospedale pubblico, in una regione del Nord, e io sinceramente questa percentuale di persone che non riescono a curarsi non l'ho mai vista". E ancora, ribatte il direttore della clinica Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova: "In Italia l'assistenza è garantita a tutti per le situazioni gravi e soprattutto alle più indigenti".

Qui l'intervento di Matteo Bassetti a L'aria che tira

Quindi, prosegue il professore, "facciamo attenzione a dare certi messaggi che sono fuorvianti. Un conto è dire che ci sono le liste d'attesa, un conto è dire che non curiamo tutti. Su questo non ci sto, non è così". Insiste Matteo Bassetti: "Non ho mai visto nessuno non essere curato dal Ssn. Confondere che ci sono le liste d'attesa e che molte persone vanno nel privato per velocizzare alcune prestazioni, e dire che le persone non vengono curate è una falsità. Noi curaimo tutti. Non facciamo speculazione politica e disinformazione".