Affari Tuoi, "momento del riscatto": Amadeus sconvolto, cos'è successo

Una partita ad alta tensione quella giocata da Gianmarco dal Piemonte ad Affari Tuoi, il seguitissimo e amatissimo programma condotto da Amadeus su Rai 1. Ad accompagnare il concorrente la moglie Katia. A pochi tiri dalla fine, alla coppia sono rimasti due pacchi blu da 1 e 5 euro e quattro pacchi rossa da 15mila, 50mila, 75mila e 200mila euro. Dopo aver rifiutato l'offerta di un cambio pacco da parte del dottore, Gianmarco e Katia hanno poi perso 1 euro e 200mila euro.

A quel punto la nuova offerta: 15mila euro, che però la coppia ha deciso ancora una volta di rifiutare. Subito dopo sono andati via i 50mila euro. Con 5 euro, 15mila e 75mila euro ancora in gioco, Katia ha detto al marito: "Dai scegli tu". E Amadeus ha subito colto la palla al balzo per fare dell'ironia: "Il primo pacco che scegli tu, tua moglie ti ha lasciato il momento più importante fidandosi totalmente di te e quindi è il momento del riscatto, io ho fiducia in te Gianmarco". Grosse risate dal pubblico.

Il pacco scelto da Gianmarco conteneva purtroppo i 75mila euro. Alla fine, insomma, alla coppia sono rimasti 5 e 15mila euro e a quel punto il dottore ha offerto loro il cambio pacco. Ma i due hanno scelto ancora una volta di rifiutare, tenendo il loro numero 13. Purtroppo, però, al termine della puntata hanno scoperto che nel loro pacco c'erano solo 5 euro.