Affari Tuoi, attende 50 puntate e finisce in disgrazia: choc per Francesca, come si fa fuori da sola

Una puntata sciagurata, per Francesca, quella di Affari Tuoi in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 29 gennaio e, ovviamente, condotta da Amadeus. Siamo nello studio del gioco dei pacchi, un gioco di fortuna e strategia, un fenomeno che sera dopo sera attira come un magnete milioni di telespettatori.

E la sorte, dopo una lunghissima attesa - durata 48 puntate - premia Francesca, vulcanica concorrente in rappresentanza del Molise. Ad accompagnarla nell'avventura, il marito Marcello. Ma come avrete capito, l'avventura è finita malissimo.

Già dagli inizi si mette male: Francesca fa un lungo panegirico sulla "palla fortunata" che porta con sé e che, in teoria, dovrebbe portarle buona sorte. E subito dopo apre il pacco da 300mila euro, vanificando uno dei premi più importanti.

Ma è nelle battute finali che succede il peggio. Prima la coppia rifiuta un'offerta del Dottore di 37mila euro, dunque con due pacchi e uno di questi che vale zero euro, rifiutano un'altra offerta da 17mila euro. Piuttosto spregiuficati, Francesca e Marcello. Troppo spregiudicati: morale della favola, vanno a casa con appena 75 euro.

Già, quasi 50 puntate di attesa per vincere 75 euro: una clamorosa beffa. E la beffa scatena i social, X in particolare, dove gli utenti commentano in tempo reale le gesta dei concorrenti di Affari Tuoi. Ecco la gif di Mara Venier che si spella dalle risate, commenti di persone sconvolte, altri meme di pupazzoni che si lanciano da un ponte. E poi chi sospetta: "Sono convinti di avere una grossa cifra? Glielo fanno credere?". No, hanno semplicemente sbagliato...