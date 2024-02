Rai 1, Il paradiso delle signore? Una sentenza: ecco il segreto della soap

Klaus Davi 02 febbraio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Il paradiso delle signore)

Siamo a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, nasce a Milano il primo grande magazzino per signore. Partita nel settembre 2015 come serie tv a cadenza settimanale, dal 10 settembre 2018 Il paradiso delle signore diventa una vera e propria soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai 1.

Mantiene una media tra il 20/21% di share con punte al 22/23%, risultato per nulla marginale visto che a quell'ora deve misurarsi, vincendo spesso la sfida degli ascolti, con Amici di Maria su Canale 5. Al di là degli intrecci, amorosi e non, che coinvolgono il personale del negozio così come l’assassinio del primo proprietario Pietro Mori, la serie riproduce un’immagine positiva dell’Italia del Dopoguerra intenta a rilanciarsi puntando su eccellenze del Made in Italy, sulla sartoria, abiti eleganti e, più in generale, sulla cultura del lavoro e della responsabilità.

Nella stagione in corso viene aperta anche la sezione di abbigliamento maschile mentre Mary Quant, inventrice della minigonna, accetta una collaborazione per una nuova linea femminile. Un bello spaccato di un Paese che stava imparando a misurarsi con la modernità della società dei consumi senza criminalizzare lavoro, sacrificio e produttività.