Fuori dal Coro, altri insulti della moglie di Nino Frassica: "I carabinieri con noi, voi avete sto ca***"

Mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco, diceva il Trap. Barbara Exignotis, Lady Frassica, dice gatto e pure qualche parolaccia. Mario Giordano spedisce l’inviata di Fuori dal coro, su Rete 4, nell’amena Spoleto, località umbra sconvolta dall’Hiro-gate. Hiro è il micio del comico siciliano e della fumantina compagna, indagati per stalking e diffamazione nei confronti dei vicini di casa. La coppia sospetta che il loro gatto sia stato rapito da una anziana con cui non è mai corso buon sangue e da mesi del felino si sono perse le tracce.

Al di là dello strazio (comprensibile) di Frassica e Barbara, gli audio rubati alla signora Exignotis sono piuttosto clamorosi. «Figli di p**a ba*i, pezzi di m**a, da oggi in poi non dormirete più», sono solo alcuni degli improperi sfuggiti all’indirizzo dei vicini e dei concittadini, accusati di tramare sulla pelle di Hiro. «Io sput**o tutta Spoleto per quello che è successo, fate conto che i carabinieri sono dalla nostra parte, noi abbiamo i mezzi, voi avete sto c*o».

E ancora, arrivando quasi alle minacce: «Teste di m*a, dovete morire vecchi del c*o. Avrà fatto la seconda guerra mondiale, ma perché non l'hanno deportata a questa s*a, questa p*a a testa in giù. B**i da oggi non vivrete più». Addirittura, hanno accusato Barbara di aver preso a sassate i vicini: «Ma come facevo a lanciare una pietra così?», allarga le braccia la Exignotis, che ai microfoni di Fuori dal coro per difendersi ad arriva ad ammettere: «C’ho la faccia da str***a ma sono bravissima con tutti». Viva la sincerità. E Frassica? Braccato per i vicoli di Spoleto, tace e fa i complimenti a Giordano: questa volta, purtroppo per lui, c'è ben poco da ridere.