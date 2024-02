Prima di domani, Capezzone: "Sgarbi è una rockstar, perché deve festeggiare"

02 febbraio 2024 a

Le dimissioni di Vittorio Sgarbi infiammano il dibattito da Bianca Berlinguer a Prima di Domani, su Rete 4, nella puntata del 2 febbraio. In collegamento c'è Daniele Capezzone, che osserva: "Chiamano Sgarbi perché è un sottosegretario o perché è Sgarbi? Vittorio viene chiamato perché è una rockstar. Se noi facciamo passare il principio che siccome uno è famoso e popolare non può fare alcune cose nella politica allora cosa volete nella politica?". E conclude: "Sgarbi per me stasera deve festeggiare".

"Non è la politica, qui si parla di incarichi istituzionali", ribatte la Berlinguer.

Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura. Il critico d'arte, intervenendo a La Ripartenza, la kermesse di Nicola Porro, ha affermato: "Secondo l’avviso dell’Antitrust, io non potrei parlare di arte per evitare il conflitto di interesse”, dice il critico d’arte.

"Sgarbi per me stasera deve festeggiare però attenzione anche al resto: Vittorio in certi contesti viene chiamato perché è come una rockstar"



“E quindi vorrei annunciare qui le mie dimissioni da sottosegretario di Stato alla Cultura”. Poi il sottosegretario dimissionario è tornato sulle polemiche scaturite dopo la puntata di Report: "Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque", afferma in riferimento agli insulti rivolti ai giornalisti di Report e de Il Fatto Quotidiano, autori dell’inchiesta sul quadro del pittore del Seicento Rutilio Manetti che risulta rubato.