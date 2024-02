Roberto Salis dà forfait a La7: "Ha declinato l'invito"

03 febbraio 2024 a

Roberto Salis ha rifiutato la partecipazione a Omnibus. Il padre di Ilaria, 39enne insegnante ora in carcere a Budapest, "ha declinato l'invito". A riferirlo è il conduttore del programma mattutino di La7. "Avrebbe dovuto partecipare questa mattina a Omnibus, ieri sera abbiamo avuto una conversazione con lui e ha declinato l'invito", spiega Andrea Pennacchioli in apertura della puntata di sabato 3 febbraio. Il padre dell'attivista antifascista avrebbe optato nelle ultime ore per un profilo più basso "per cercare in qualche modo di raffreddare quella che è la polemica politica", viene spiegato nella trasmissione stessa.

Roberto Salis, ha spiegato anche in un colloquio con Daniele Capezzone, "dopo questa intervista e pochissimi altri appuntamenti mediatici". Insomma, l'uomo entrerà "in un’area di silenzio". La motivazione? "Perché credo che questo clamore e le polemiche politiche e i dibattiti accesi non favoriscano il lavoro di chi deve portare avanti una fine opera diplomatica verso l’obiettivo finale".

E ancora:"Credo che si siano accesi troppo i toni: occorre abbassarli. Questo risultato si ottiene come fa un manager quando tratta con un altro manager in vista di una joint-venture. Devono alzarsi soddisfatti entrambi, altrimenti il tavolo salta". Nei giorni scorsi hanno fatto indignare tutta Italia le foto della prima udienza del processo alla 39enne accusata di aver aggredito alcuni manifestanti neonazisti. Nelle immagini e nei video si vede l'insegnante ammanettata e incatenata. Ora le trattative in corso sarebbero quelle legate agli arresti domiciliari cautelari in Italia, con l'applicazione eventuale di misure aggiuntive, come il braccialetto elettronico.