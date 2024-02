Verissimo, il figlio di Sandra Milo: "Cosa aveva davvero, è giusto dirlo"

03 febbraio 2024 a

"Per il dolore all’anca siamo andati in clinica perché l'avevamo convinta a fare l'intervento": Ciro De Lollis, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha raccontato in lacrime gli ultimi giorni di vita della mamma, Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio scorso. "Le hanno fatto dei controlli ed è uscito che c’era qualcosa ai polmoni… so che mia sorella vorrebbe che non lo dicessi ma io penso che sia giusto che dal momento che lei è venuta a mancare, si dica quello che veramente aveva. Non ha mai fumato in vita sua, ma le hanno diagnosticato un tumore avanzato a entrambi i polmoni e metastasi in testa e poi lei non accusava dolori, a parte quelli all’anca".

"Da lì - ha proseguito De Lollis - è iniziato il calvario. Quando sono andato a trovarla in ospedale era un po’ meno lucida perché prendeva grandi dosi di morfina. Io le ho tenuto la mano fino all’ultimo respiro. Non dormo da giorni". Il figlio della Milo, poi, ha svelato: "Lei è venuta a mancare il giorno del compleanno di mio figlio ma non ho voluto rovinarglielo e ho preferito che lo festeggiassimo lo stesso e infatti sono venuti alcuni bambini a casa. Per non farlo soffrire, quando è morta mamma, ho chiamato subito la scuola per chiedere di non dare la notizia. Mio figlio mi chiedeva spesso di lei e di come stesse ma sono contento che abbia passato il compleanno senza troppa tristezza. Gliel'ho detto il giorno dopo".

Alla fine dell'intervista, Ciro De Lollis ha detto: "È stata presente fino all'ultimo, perché fino al giorno prima di andarsene mi stringeva la mano… poi ha fatto un respiro e se n’è andata. È stata durissima, ero da solo, ho chiamato mia sorella e gli infermieri… però sono stato contento perché un medico mi aveva detto che quello che facevamo a casa noi sarebbe stato lo stesso che avrebbero potuto fare loro. Sono contento che sia rimasta a casa e non fuori perché avrebbe davvero voluto morire sul suo letto. Se non avessi avuto mio figlio, me ne sarei andato via con lei. So che è una cosa brutta da dire ma con lei se n’è andata una parte di me".