Storie Italiane, il figlio di Sandra Milo rivela come è morta

31 gennaio 2024

Il figlio di Sandra Milo, Ciro, a Storie Italiane spiega come è morta la madre. Oggi a Roma, alla Chiesa degli Artisti si sono tenuti i funerali e Ciro, con la voce rotta dall'emozione e dalla commozione, ha voluto spiegare cosa è successo nelle ultime ore di vita di Sandra Milo. "E’ capitato tutto da un momento all’altro…Siamo andati a fare delle visite di tutt’altro genere per dei problemi che aveva all’anca… Ed è uscita una cosa… Tra l’altro non ha mai fumato in vita sua…", ha spiegato Ciro.

Poi la rivelazione su come ha passato queste ultime settimane di vita proprio Sandra Milo: "Da quel momento sono stati tre mesi di calvario…Sempre peggio fino all’ultimo…”, ha aggiunto. Sempre Ciro, in lacrime davanti alle telecamre ha rivelato in diretta da Eleonora Daniele che per fortuna "non l’ha fatta ricoverare, visto che il giorno prima di morire si era liberato un posto. Per fortuna non l’ho fatta ricoverare… Si era liberato un posto, ma la mattina dopo è venuta mancare mentre le stringevo la mano…”.

Poi lo stesso Ciro ha voluto ricordare così la mamma: "Non ha mai fatto trapelare niente…Ha sempre avuto la gioia di vivere anche nei momenti più bui…”. Infine, guardando verso il cielo, Ciro ha affermato: "Mamma..Una parte di me sarà sempre con te…Dammi la forza, anche con mio figlio, che è piccolino…Ha soli 9 anni…Sono riuscito a non fargli capire niente…".