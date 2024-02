Affari Tuoi, Lea finisce nel mirino: "Ma non sa le regole dei pacchi!"

03 febbraio 2024 a

Ad Affari Tuoi trionfano Franco e Lea da Potenza. Nella puntata andata in onda ieri sera, venerdì 2 febbraio, la coppia ha saputo gestire al meglio la partita. Via subito una sfilza di pacchi blu e ci si presenta all'appuntamento finale con 20mila, 50mila e 75mila ancora da aprire. Decisivo per la vittoria del bottino finale il cambio voluto fortmente da Franco.

Il pacco viene scambiato quando ci sono ancora in gioco 20mila e 50mila. E la coppia si porta a casa con astuzia il bottino più pesante. Abbracci e baci che commuovono il pubblico sia quello presente in studio che quello da casa. Ma nel corso della partita qualche attento telespettatore ha notato qualche titubanza di Lea nello scegliere i pacchi ma soprattutto sui tempi di gioco. E così sui social è partito un fiume di commenti proprio sulla concorrente. "La concorrente di oggi non conosce mezza regola del gioco, sta lì solo per dimostrare che quando diciamo che dopo 58438 puntate in quello studio non sanno comunque giocare abbiamo ragione!", tuona un utente.

E ancora: "Ma questi due sanno giocare? Non riescono a farcela e Amadeus non sa come dirglielo", scrive un altro utente. Insomma come sempre la partita è diventata un trend topic su X e i telespettatori si sono schierati come una vera e propria tifoseria. Ma alla fine la vittoria di Lea e Franco ad Affari Tuoi ha messo d'accordo tutti.