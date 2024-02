Affari Tuoi, veleno gratuito su Francesca: "Prenditi 28k e vai dal parrucchiere"

02 febbraio 2024 a

Ad Affari Tuoi ci si commuove. La puntata di ieri sera, giovedì 1 febbraio, ha davvero toccato il pubblico. Quando Francesca ha rifiutato l'offerta da 22mila euro ha spiegato il motivo della sua scelta così: "Mia sorella Barbara che è qui accanto a me ha un figlio con una malattia grave che ha bisogno di cure. Ecco perché stiamo cercando di raggiungere una vincita più alta". Passa poco tempo e il dottore le offre 28mila euro. E a questo punto Francesca accetta.

E lo fa tra gli applausi del pubblico che ha subito capito la situazione drammatica. Ma sui social c'è chi ha di fatto messo nel mirino proprio la sorella di Francesca. A quanto pare nel momento in cui la concorrente ha accettato l'offerta, Barbara avrebbe fatto una faccia contrariata, a quanto pare avrebbe continuato a giocare nella sfida dei pacchi. In gara al momento dell'offerta accettata da parte della sorella, Barbara avrebbe mostrato il suo disappunto.

"Che faccia ha fatto la sorella": Francesca accetta l'offerta, ma qualcosa va storto | Guarda

E così sui social qualcuno ha sottolineato l'offerta del dottore con toni anche piuttosto accesi: "Barba, prenditi questi 28k e vai da un bravo parrucchiere che sto biondo t'invecchia via dai ciao che c'è Doc andate...", ha scritto un utente su X. Insomma come sempre la puntata di Affari Tuoi, come sempre ha fatto parecchio discutere sui social. Un appuntamento fisso dei milioni di telespettatori.