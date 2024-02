L'Eredità, "mai sentita": la ghigliottina di Alessandro scatena il caos

04 febbraio 2024 a

Alessandro, il campione della puntata de L'Eredità andata in onda questa sera su Rai 1, si è messo alla prova alla ghigliottina con un montepremi iniziale di 170mila euro. Le parole-indizio per lui erano affari, blu, camicia, araba e tonda. Dopo vari dimezzamenti, la cifra alla fine è scesa a 21.250 euro. Il concorrente ha provato a indovinare la parola finale scrivendo “bandiera” sul cartoncino. Purtroppo, però, la sua risposta si è rivelata sbagliata. Quella giusta era invece “cifra”. Il campione, in ogni caso, potrà riprovarci domani sera.

La puntata del game show condotto da Marco Liorni ha tenuto incollati i suoi appassionati telespettatori allo schermo dall'inizio alla fine. Lo dimostrano i numerosi commenti comparsi sui social, in particolare sulla piattaforma X, ex Twitter. In molti, arrivati alla fase finale del gioco, hanno provato a indovinare la parola della ghigliottina. Ma pare che quella di questa sera fosse particolarmente difficile. Non tutti, inoltre, si sono detti d'accordo con la soluzione offerta dal programma. "Cifra forzata!", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece: "Cifra blu mai sentita, dove si usa?". E ancora: "Questa #ghigliottina si potrebbe contestare, si dice CIFRE sulla camicia, mai sentito al singolare" oppure "Io avevo pensato notte e stava decisamente meglio".