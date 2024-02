Che tempo che fa, Fiorello: "Chi ha detto no al vincitore di Sanremo da Fazio"

05 febbraio 2024 a

A Che tempo che fa su Nove, alla vigilia del Festival di Sanremo 2024, ecco ospiti in collegamento i due animatori della kermesse: Amadeus, il direttore artistico, e Fiorello. Già, proprio loro: i due simboli della Rai da Fabio Fazio, che ha lasciato Viale Mazzini, come è noto, con gran fracasso e polemica.

Un'ospitata molto attesa e che ha scatenato retroscena, ricostruzioni, ipotesi, polemiche: ma come? Proprio loro, proprio Amadeus e Fiorello, da Fazio? I vertici Rai hanno parlato di "scelte ponderate", chiudendo così il caso. O almeno provandoci.

L'ospitata dei due a Che tempo che fa è stata scoppiettante, divertente, irriverente. Si è parlato un po' di tutto, molto di Sanremo e altrettanto della Rai. E ad un certo punto il conduttore di Viva Rai 2 ha tirato in ballo uno dei casi più recenti, ossia lo stop imposto dalla Rai al vincitore di Sanremo: non potrà essere ospite di Fazio, sul Nove, domenica prossima, il giorno successivo al termine del Festival. Si interrompe così una lunga consuetudine, ovvero quella del vincitore della kermesse subito ospite a Che tempo che fa. Ma la trasmissione non è più sui canali Rai, insomma lo scenario è profondamente differente.

Tant'è, ecco l'ironia di Fiorello: "Io ti dico solo sta cosa, Fabio... quando c'è stata la querelle sul vincitore di Sanremo che non può andare sul Nove... devo dire che Amadeus si è speso molto, lui avrebbe voluto. Tanti avrebbero voluto. Anche il dg Rossi avrebbe voluto, ma anche Roberto Sergio, tutti noi lo volevamo. Io ero alla riunione e dissi: questa cosa non si può fare. Uno solo si è messo di traverso... Milo Infante! È stato lui", conclude Fiorello con una battuta surreale, battuta accolta da una risatina da Fabio Fazio.