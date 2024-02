Jannik Sinner, il veleno di Luca e Paolo a DiMartedì: "Foto con tutti, tranne uno"

06 febbraio 2024 a

Ancora Jannik Sinner. Già, si parla di lui anche a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di martedì 6 febbraio. E del tennista altoatesino trionfatore all'Australian Open se ne parla subito, nelle primissime battute.

Infatti Sinner è al centro della copertina di Luca e Paolo. I due comici iniziano facendo ironia sulla residenza a Montecarlo del campione, un tema molto dibattuto negli ultimi giorni: le stoccate a Jannik si sprecano. Insomma, come la pensino i due comici è piuttosto chiaro.

Dunque, ecco che si parla del ritorno in Italia di Sinner, dei suoi impegni istituzionali e degli incontri di rito. E Luca e Paolo passano in rassegna le foto scattate dal tennista: ecco quella con Giorgia Meloni, dunque lo scatto con Antonio Tajani, poi Gennaro Sangiuliano, Sergio Mattarella e via discorrendo. Ma i due notano un grande assente: "Jannik Sinner ha fatto le foto con tutti, tranne con uno...". Chi? "Il ministro dello Sport, Andrea Abodi". Una foto che Luca e Paolo, effettivamente, non includono nella rassegna.

DiMartedì, Luca e Paolo sulle foto di Sinner: qui il video