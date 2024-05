Meteo, quando arriva la tempesta di grandine: chi si salva dal maltempo

06 maggio 2024 a

Addio sole, torna il meteo da incubo. Dopo un weekend trascorso con prevalenza di sole e clima grazie al provvidenziale aumento della pressione, già dalle prossime ore il tempo tenderà a peggiorare nuovamente. "Un ciclone temporalesco dalla Francia sta per entrare in Italia posizionandosi sul Mar Ligure - spiega Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it -. Il ciclone attraverserà il nostro Paese da nord a sud per poi lasciarlo gradualmente a partire da giovedì e venerdì. Il suo passaggio non sarà certo indolore, infatti darà vita a temporali a carattere sparso, ma localmente molto forti e accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Le prime regioni a essere interessate da questa sfuriata temporalesca saranno quelle settentrionali; oggi l’arco alpino e il Piemonte, martedì gran parte dei settori. Successivamente, man mano che il ciclone scenderà di latitudine, toccherà anche al Centro-Sud (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì). Il movimento piuttosto veloce del ciclone farà quindi migliorare il tempo al Nord già da mercoledì, lasciando un’instabilità pomeridiana relegata soltanto all’arco alpino. Poi sarà la volta del Centro e infine il Sud. In questo contesto le temperature tenderanno a diminuire di circa 4-5 gradi in presenza di temporale. Ogni volta invece che il sole sarà prevalente i valori saliranno fino a superare facilmente i 20-21 gradi, con un clima tutto sommato gradevole".