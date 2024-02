L'Eredità, "totale ignoranza": la parola della ghigliottina scatena l'inferno

07 febbraio 2024 a

È ancora Giuseppe a detenere il titolo di campione de L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata di questa sera, mercoledì 7 febbraio, sono arrivati al Triello Francesca, Letizia e Giuseppe che quindi torneranno anche domani sera. Mentre l'accesso ai Cento secondi sono riusciti a conquistarselo Giuseppe e Letizia. Alla fine, però, è stato Giuseppe ad arrivare fino alla Ghigliottina, giocando per un montepremi iniziale di ben 190mila euro. Le parole indizio questa sera erano ascensore, schiacciare, tamburo, spia e filo. Dopo due dimezzamenti, Giuseppe ha giocato per 47.500 euro. Il campione ha provato a indovinare la parola scrivendo BOTTONE sul cartoncino. Purtroppo, però, non era quella la risposta corretta. Quella giusta era invece FRENO. Giuseppe in ogni caso potrà sempre riprovarci domani sera.

Come al solito, non sono mancate le polemiche sui social, dove il programma è molto commentato. Qualcuno, per esempio, sulla piattaforma X ha scritto: "Anche stasera totale ignoranza della lingua italiana. Schiacciare il freno? Ma a quando mai! Si schiaccia il pedale del freno non il freno. Basta ignoranza!". Qualcun altro: "Schiacciare il freno e il filo del freno...va be'...#Leredità". E ancora: "Il filo del freno... Ok" oppure "Filo con freno?".