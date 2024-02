Sanremo 2024, dove sfonda il primo festival "meloniano": la regione in vetta

10 febbraio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE

Il primo Festival “meloniano” (dove la comunità LGBT ha potuto esprimersi liberamente come dimostra il messaggio di Big Mama sul matrimonio queer, alla faccia di chi grida alla censura) sfonda al Centro-Sud guadagnando posizioni anche al nord. Lo certifica OmnicomMediaGroup che sta vivisezionando gli ascolti in esclusiva per Libero. In testa per ora abbiamo il Molise (col 76% di share medio tra le prime due serate) poi la Puglia (65,5%), la rossa Toscana (65.3%).

Un tripudio in Sicilia (64.45%) fortissimo anche il Lazio (62.4%). Presidiato anche il nord con la Lombardia al 56.05% e anche il Veneto si rafforza con il 54.25% due punti in più dello scorso anno. Bene anche Valle d’Aosta e Friuli. La kermesse raggiunge livelli apicali in tutta Italia e le curve sono vertiginose in città “traino” come Napoli, Roma e Firenze. Resta inoltre molto forte il boost giovane, vero elemento trainante di questo Amadeus V”: 8/14 anni al 74%, 15/19 al 75.2%, 20/24 al 76.5%. Dati impressionanti che la Rai dovrà saper capitalizzare.