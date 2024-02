Caterina Balivo, puntata rovinata dal maltempo: fuga in diretta, dove si rifugia

10 febbraio 2024 a

Il maltempo rovina la diretta di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. In vista della finale del festival, la conduttrice si è trasferita a Sanremo proprio per seguire da vicino gli ultimi preparativi per la grande serata. Vento e pioggia, però, le hanno reso difficile il lavoro e l'hanno costretta a trovare riparo nel glass box all'esterno del teatro Ariston. A sottolinearlo è stata lei stessa nel momento in cui ha intervistato i Jalisse a inizio puntata: "C’è il diluvio qui a Sanremo. Avevamo preparato tutta un’altra puntata", ha rivelato.

I Jalisse, in particolare, avrebbero dovuto cantare live davanti al pubblico di Sanremo, ma purtroppo il maltempo ha fatto saltare tutto all’ultimo momento: “Loro dovevano fare la loro esibizione, il pubblico avrebbe dovuto cantare con loro. E avrebbero dovuto pure ballare", ha spiegato la conduttrice. Che poi però ha sottolineato come questa pioggia possa essere considerata fortunata per i Jalisse: “Questa pioggia deve essere una pioggia fortunata. Sogni bagnati sogni fortunati”.

La Balivo, inoltre, ha confessato di sperare che il duo musicale possa avere l’opportunità di partecipare alla prossima edizione della kermesse musicale. Infine un accenno ai fischi della platea contro Geolier per il suo primo posto nella serata delle cover: “Non è stato bello, però è Sanremo. Non è stato bello che l’hanno fischiato".