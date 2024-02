Balivo si lascia "sfuggire" lo scoop su Sanremo (e sulla Cuccarini)

01 febbraio 2024 a

Si parla di Sanremo a La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Poco prima, infatti, Amadeus ha annunciato un ospite a sorpresa: John Travolta. "Chi invece ha detto di sì è lui. Una star internazionale. Mettete la musica e la foto perché John Travolta sarà mercoledì all’Ariston". Finita qui? Niente affatto, visto che la Balivo annuncia un altro scoop: "E c’è chi dice che ballerà con Lorella Cuccarini e farà Grease".

Una notizia, quella della presenza dell'attore, confermata dallo stesso direttore artistico della kermesse musicale: "Sarà con noi un attore che ha fatto ballare intere generazioni", sono state le parole rilasciate in un video al Tg1 delle 13.30. Travolta, 70 anni il prossimo 18 febbraio, candidato all'Oscar per La febbre del sabato sera, è già stato all'Ariston nel 2006, al festival condotto all'epoca da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello, che ebbe il compito di intervistare il superospite. Nel corso dell'intervista l'attrice lamentò un fastidio ai piedi e Travolta si offrì di massaggiarglieli: un'immagine finita negli annali del festival.

Ma Travolta non è l'unico super ospite. Presente, nella serata di giovedì 8 febbraio, Russell Crowe. "Verrà a suonare - aveva già detto il direttore artistico, dopo aver mostrato all'amico Fiorello un videomessaggio dell'ex Gladiatore - sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in onda su Rai1".