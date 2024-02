Che tempo che fa, schiaffo di Fabio Fazio alla Rai dopo Sanremo: "Chi ci sarà in studio"

11 febbraio 2024 a

Colpo gobbo di Fabio Fazio. Come è noto, il conduttore di Che tempo che fa non potrà ospitare sul Nove il vincitore di Sanremo 2024, ossia Angelina Mango. Era una consuetudine, l'ospitata. Almeno fino a quando Fazio era in Rai. Ma Viale Mazzini quest'anno ha detto "no".

Dunque, ecco servita la vendetta del conduttore: si apprende infatti che a Che tempo che fa, questa sera, domenica 11 febbraio, ci sarà Annalisa, terza in classifica finale nonostante i favori dei pronostici della vigilia.

"Annalisa farà una strage stasera nello studio di Che tempo che fa", annuncia l'account ufficiale della trasmissione. E così l'artista, dopo Domenica In su Rai 1 nel pomeriggio, si "trasferirà" da Fabio Fazio, a Milano, dove canterà il brano portato alla kermesse, Sinceramente. Tra gli altri ospiti della puntata, anche la super-star Tom Hanks.